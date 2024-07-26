Два человека погибли при крушении небольшого самолёта в американском Бар-Харборе

Два человека погибли при крушении небольшого самолета в американском городе Бар-Харборе в штате Мэн. Он рухнул на землю при заходе на посадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу после этого он взорвался и загорелся. Вспыхнул сильный пожар, которые потушили прибывшие на место трагедии бригады спасателей. В момент ЧП на борту находились только пилот и пассажир. Расследованием инцидента проводит Федеральное управление гражданской авиации. Рассматривается несколько версий, ошибка при пилотировании и плохая погода. В момент крушения аэродром был окутан густым туманом.