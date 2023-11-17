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Два человека погибли на руднике в Забайкалье

17 ноября 2023 07:35
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На шахте в Забайкальском крае погибли двое рабочих, но не в результате обвала породы. Об этом сообщил гендиректор золоторудной компании «Омчак» Андрей Фомин, передает ТАСС.

Он уточнил, что обвала пород не было, но одного человека затянуло в горную массу, в выпускной канал. Заметив это, его коллега попробовал помочь, но и его тоже затянуло.

Семьи погибших получат помощь, каждому члену семьи выплатят около 2 млн. рублей. Причины аварии выясняют Следственный комитет и Ростехнадзор. Проверку проводит также прокуратура Забайкальского края.

# Несчастный случай

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