Джо Байден назвал визит Си Цзиньпина в США одним из самых продуктивных за все время

США и Китай договорились восстановить военные контакты на высшем уровне. Глава Белого дома назвал приезд Си Цзиньпина в Штаты «одним из самых продуктивных за все время», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также согласованы меры по противодействию наркотрафику. Кроме того, сторонам удалось договориться об увеличении количества авиарейсов, расширении связей в образовании, культуре, спорте и бизнесе. Отметим, это первый визит лидера КНР в Соединенные Штаты за последние шесть лет.