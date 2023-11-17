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Джо Байден назвал визит Си Цзиньпина в США одним из самых продуктивных за все время

17 ноября 2023 07:30
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США и Китай договорились восстановить военные контакты на высшем уровне. Глава Белого дома назвал приезд Си Цзиньпина в Штаты «одним из самых продуктивных за все время», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джо Байден назвал визит Си Цзиньпина в США одним из самых продуктивных за все время-1

Также согласованы меры по противодействию наркотрафику. Кроме того, сторонам удалось договориться об увеличении количества авиарейсов, расширении связей в образовании, культуре, спорте и бизнесе. Отметим, это первый визит лидера КНР в Соединенные Штаты за последние шесть лет.

# Международная политика # Фотофакт

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