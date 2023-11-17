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В экономическом прогнозе ЕК эксперты отметили неэффективность антироссийских санкций

17 ноября 2023 05:25
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Еврокомиссия опубликовала экономический прогноз на 2024 год. Эксперты отметили неэффективность введенных против России санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В экономическом прогнозе ЕК эксперты отметили неэффективность антироссийских санкций-1

ВВП страны растет, несмотря на ограничения. Прогнозы аналитиков касались не только Москвы, но и Европы как инициатора давления. В Брюсселе заявляют, что активная помощь Украине и Израилю сократила бюджеты ряда стран. Многие из них столкнутся со снижением экономических показателей.

# Экономический кризис # Фотофакт

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