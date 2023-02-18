В Пакистане при нападении на полицейский участок убиты пять человек

Новости Пакистана. Инцидент со стрельбой произошел в Пакистане. Группа вооруженных людей напала на полицейский участок, расположенный в центре Карачи. По некоторым данным, около десяти человек ворвались в здание и открыли беспорядочный огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перестрелка длилась около часа. В результате трое боевиков были убиты, погибли двое полицейских. Место происшествия оцепил спецназ. Сейчас ведутся поиски остальных нападавших. В атаке подозревают местную исламскую группировку. Злоумышленники были одеты в полицейскую форму, как и при нападении на мечеть в Пешаваре в январе, когда погибли десятки человек.