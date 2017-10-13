Дрон снял, как в Калифорнии почтальон доставляет почту по разрушенному пожаром городу

Новости США. В сети появились кадры, на которых автомобиль доставляет почту в калифорнийском городе, сильно пострадавшем от лесных пожаров. Ролик опубликовал фотограф Дуглас Трон. Видеозапись уже посмотрели более полумиллиона человек.

Кадр из видео

На кадрах видны последствия пожара в городе Санта Роза. Почтовый автомобиль едет по улицам и раскладывает письма и посылки в почтовые ящики, которые не уничтожил огонь.

Кадр из видео

Видео было сделано с дрона: с высоты особенно видны масштабные разрушения. Некоторые кварталы выгорели полностью – пламя разрушило дома и автомобили, выжгло все деревья. На некоторых кадрах заметно, что часть домов все-таки уцелела.

Кадр из видео