В США от лесных пожаров погибли уже более 30 человек

Новости США. В США растет число жертв самых смертоносных и разрушительных лесных пожаров в истории штата. В списках погибших уже более 30 человек. Более сотни пострадали и были госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борьбу с огнем брошены 8 тысяч пожарных, авиация. Но справиться со стихийным бедствием пока не могут. Сильный ветер гонит пламя к населенным пунктам. Людей эвакуируют целыми городами. Из опасной зоны вывезены уже 25 тысяч человек. Причина возникновения пожаров до сих пор неизвестна.