Дождь из расплавленного металла. Посмотрите, какое шоу показывают кузнецы в Китае

В Китае продолжаются торжества по случаю Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В небольшом городке Наньцюань опытные кузнецы устроили уникальное огненное шоу – настоящий дождь из расплавленного металла.

Эта традиция существует уже 500 лет. Называется она «Да Шухуа», что в переводе с китайского означает «древесный цветок».

Кузнецы захватывают совками расплавленный до полутора тысяч градусов чугун и бросают его на ледяную кирпичную стену.