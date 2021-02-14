Прямой эфир

Дождь из расплавленного металла. Посмотрите, какое шоу показывают кузнецы в Китае

14 февраля 2021 12:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Китае продолжаются торжества по случаю Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дождь из расплавленного металла. Посмотрите, какое шоу показывают кузнецы в Китае-1

В небольшом городке Наньцюань опытные кузнецы устроили уникальное огненное шоу – настоящий дождь из расплавленного металла.

Дождь из расплавленного металла. Посмотрите, какое шоу показывают кузнецы в Китае-4

Эта традиция существует уже 500 лет. Называется она «Да Шухуа», что в переводе с китайского означает «древесный цветок».

Дождь из расплавленного металла. Посмотрите, какое шоу показывают кузнецы в Китае-7

Кузнецы захватывают совками расплавленный до полутора тысяч градусов чугун и бросают его на ледяную кирпичную стену.

Дождь из расплавленного металла. Посмотрите, какое шоу показывают кузнецы в Китае-10

От контакта с холодом возникают огненные искры, которые падают дождем.

# Световое шоу # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Ирана заявил о четвёртой волне коронавируса
14 февраля 2021 12:27

Президент Ирана заявил о четвёртой волне коронавируса

Сенат оправдал Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу
14 февраля 2021 11:51

Сенат оправдал Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Японии. Более 120 человек пострадали
14 февраля 2021 11:50

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Японии. Более 120 человек пострадали