Досрочное голосование на парламентских выборах началось в Литве

Новости Литвы. В Литве началось предварительное голосование на парламентских выборах. Литовские граждане смогут досрочно проголосовать в больницах, домах опеки, воинских частях, а также по почте и на дому.

Чтобы отдать свой голос за рубежом, в дипломатических представительствах зарегистрировалось более 13 тысяч человек.

Отметим, что Сейм Литвы состоит из 141 депутата.

В борьбе за депутатское кресло участвует около полутора тысяч кандидатов.

Основной день голосования назначен на ближайшее воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.