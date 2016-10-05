Досрочное голосование на парламентских выборах началось в Литве

Новости Литвы. В Литве началось предварительное голосование на парламентских выборах. Литовские граждане смогут досрочно проголосовать в больницах, домах опеки, воинских частях, а также по почте и на дому.
Чтобы отдать свой голос за рубежом, в дипломатических представительствах зарегистрировалось более 13 тысяч человек.
Отметим, что Сейм Литвы состоит из 141 депутата.
В борьбе за депутатское кресло участвует около полутора тысяч кандидатов.
Основной день голосования назначен на ближайшее воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.