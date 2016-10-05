Прямой эфир

Досрочное голосование на парламентских выборах началось в Литве

05 октября 2016 11:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Литвы. В Литве началось предварительное голосование на парламентских выборах. Литовские граждане смогут досрочно проголосовать в больницах, домах опеки, воинских частях, а также по почте и на дому.

Чтобы отдать свой голос за рубежом, в дипломатических представительствах зарегистрировалось более 13 тысяч человек.

Отметим, что Сейм Литвы состоит из 141 депутата.

В борьбе за депутатское кресло участвует около полутора тысяч кандидатов.

Основной день голосования назначен на ближайшее воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Литва

Другие новости рубрики

Все новости
Лодки с нелегальными мигрантами потерпели крушение: итальянские моряки уже спасли около 2 тысяч человек
05 октября 2016 11:27

Лодки с нелегальными мигрантами потерпели крушение: итальянские моряки уже спасли около 2 тысяч человек

Гражданский конфликт в Колумбии: возобновлены переговоры с повстанцами
05 октября 2016 11:20

Гражданский конфликт в Колумбии: возобновлены переговоры с повстанцами

Обрушившийся на Японию тайфун проходит над Цусимским проливом: под угрозой северные районы острова Хонсю
05 октября 2016 11:15

Обрушившийся на Японию тайфун проходит над Цусимским проливом: под угрозой северные районы острова Хонсю