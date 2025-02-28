Дональд Трамп на год продлил санкции против РФ

Американский лидер Дональд Трамп продлил действие исполнительного указа, которым были введены санкции против Российской Федерации. Об этом со ссылкой на опубликованный Белым домом документ информирует РИА Новости.

Подпись под Указом 13660 была поставлена 6 марта 2014 года еще экс-президентом США Бараком Обамой. Согласно документу, санкции были введены против граждан и организаций, которые якобы были ответственны за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Ограничения распространялись и на поездки для определенных лиц и тех, кто якобы несет ответственность за присоединение Крыма к Российской Федерации.

25 февраля текущего года Трамп заявил, что вопрос отмены санкций против России будет рассмотрен в будущем, но сейчас об этом речь не идет. Днем позже президент Америки уточнил, что Соединенные Штаты готовы пойти на отмену, но только после завершения украинского конфликта.

На февральских переговорах между США и РФ в Эр-Рияде руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев представил американской стороне данные с оценкой финансовых потерь американских компаний, которые те понесли на фоне ухода с российского рынка. Представители Соединенных Штатов были крайне удивлены озвученным суммам: потери оценивались в 324 млрд долларов. Кириллов на российско-американских переговорах отметил, что введенные санкции сильнее ударили по самим Штатам, чем по РФ. Эксперт также подчеркнул, что политика США по сдерживанию Москвы провалилась и это нужно признать.