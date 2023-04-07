Доллар теряет статус мировой валюты

Небывалую популярность в зарубежных СМИ на этой неделе обрела тема потери долларом статуса мировой валюты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Материалы с прогнозами экспертов опубликовали сразу несколько крупных изданий. В том числе немецкая газета Compact.

Так, специалисты отмечают увеличение числа сделок, которые заключаются в юанях и местных валютах, что явно свидетельствует о выстраивании вторичной экономики в мире, которая не зависит ни от доллара, ни от Вашингтона. А без мирового спроса на бумажные деньги экономика Штатов просто забуксует, уверяют эксперты. И хотя ослабление статуса доллара как мировой резервной валюты давно было допустимым, сейчас стало особенно реальным.