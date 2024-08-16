До 2 тыс. видео за раз. Rutube упростил перенос контента с YouTube

Теперь материалы с YouTube можно переносить на Rutube, не копируя видео вручную. Авторы могут одновременно переносить до 2 000 видео, процесс займет несколько часов, а иногда и до пяти дней. Об этом пишет РИА Новости.

Для передачи необходимо подтвердить право собственности на канал, добавив код проверки в описание YouTube. Одно видео не должно превышать 25 ГБ и 5 часов, быть частными или иметь какие-либо ограничения. Заголовок, описание, обложка и дата публикации сохраняются, а видео будут проходить обязательную модерацию.