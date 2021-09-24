Для энергобезопасности. Великобритания построит ещё одну АЭС

Правительство приняло решение для того, чтобы обеспечить и энергобезопасность, и энергонезависимость страны. Что весьма актуально в эпоху разного рода кризисов и растущих цен на нефть и газ. Из-за этого в Англии уже закрылись несколько заводов и энергетических компаний.