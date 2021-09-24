Для энергобезопасности. Великобритания построит ещё одну АЭС

Новости Великобритании. Великобритания планирует построить новую атомную электростанцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Великобритания планирует построить новую атомную электростанцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правительство приняло решение для того, чтобы обеспечить и энергобезопасность, и энергонезависимость страны. Что весьма актуально в эпоху разного рода кризисов и растущих цен на нефть и газ. Из-за этого в Англии уже закрылись несколько заводов и энергетических компаний.
Что касается новой АЭС, то ее мощности хватит на то, чтобы обеспечить электричеством более шести миллионов домов. В Британии уже работают 15 реакторов.