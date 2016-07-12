Дэвид Кэмерон передаёт пост и кота Ларри Терезе Мэй

Новости Великобритании. Перемена первого лица в правительстве Соединенного Королевства никак не скажется на судьбе кота Ларри. Он числится госслужащим и останется главным мышеловом Даунинг-стрит и впредь, получая необходимое казённое довольствие.

Завтра хозяин резиденции премьер-министра поменяется: нынешний глава кабинета, Дэвид Кэмерон, покинет свой пост. А его обязанности станет исполнять Тереза Мэй, которая стала 11 июля главой партии консерваторов. И, автоматически, преемником уходящего в отставку Кэмерона.

Ларри занимает нынешнюю должность с 2011 и стал третьим котом, зачисленным на государственную службу в качестве мышелова Даунинг-стрит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.