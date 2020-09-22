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Депутат Европарламента: «Мы знаем, к чему приводит вмешательство Запада»

22 сентября 2020 13:54
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Еврофиаско и аргументированный совет от ирландского парламентария. Депутаты Европарламента в Брюсселе высказали свое мнение на предложение Тихановской о введении санкций в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ответ оказался явно не в той риторике, которую ожидала выступающая.  

Депутат Европарламента: «Мы знаем, к чему приводит вмешательство Запада»-1

Депутат Европарламента: «Мы знаем, к чему приводит вмешательство Запада»-3

Мик Уоллес, депутат Европарламента (Ирландия):  
Мы знаем, что санкции куда сильнее ударяют по простым людям, чем по представителям власти. Мы знаем, к чему приводит вмешательство Запада. Вы говорите, что протестующие столкнулись с насилием. Я осуждаю насилие. Осуждаю насилие против протестующих в Минске, Барселоне, Париже, Палестине.  

Вы призываете освободить политзаключенных – выступите со мной за освобождение политзаключенных в Каталонии или Джулиана Ассанжа в Лондоне.  

Вы призываете к перевыборам. Я считаю, что превращение вас в Гуайдо Восточной Европы не делает вам чести.  

# Международная политика # Мик Уоллес # Светлана Тихановская # Фотофакт

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