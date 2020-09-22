Депутат Европарламента: «Мы знаем, к чему приводит вмешательство Запада»

Еврофиаско и аргументированный совет от ирландского парламентария. Депутаты Европарламента в Брюсселе высказали свое мнение на предложение Тихановской о введении санкций в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мик Уоллес, депутат Европарламента (Ирландия):

Мы знаем, что санкции куда сильнее ударяют по простым людям, чем по представителям власти. Мы знаем, к чему приводит вмешательство Запада. Вы говорите, что протестующие столкнулись с насилием. Я осуждаю насилие. Осуждаю насилие против протестующих в Минске, Барселоне, Париже, Палестине.

Вы призываете освободить политзаключенных – выступите со мной за освобождение политзаключенных в Каталонии или Джулиана Ассанжа в Лондоне.

Вы призываете к перевыборам. Я считаю, что превращение вас в Гуайдо Восточной Европы не делает вам чести.