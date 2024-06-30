Демократы впали в панику – почему дебаты Трампа и Байдена вызвали волну беспокойств?

В чужом глазу и соломинку видно, а вот в своем бревно Запад отказывается замечать. Это мы и о проблемах Старого света, которые хорошо подсветили выборы во Франции, и о траблах в верхушке США, в наличии которых убедился весь мир. Трамп и Байден провели дебаты, после которых демократы впали в панику, как пишет «Политико», и начали искать замену их нынешнему кандидату, который явно был не в лучшей форме, как и в целом Штаты, где под руководством Байдена назрела куча проблем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По самому больному Трамп и бил. Конечно, это украинский конфликт, в который США вкладываются больше всех. А могли бы эти деньги направить на решение внутренних проблем. Но Байдену откровенно не до этого. Он занят решением других вопросов. К примеру, президент США ночи не спит – переживает, что будет с нашей страной. От таких волнений нам, конечно, не легче. Ведь знаем, что бывает, когда Америка решает помочь. Пример буквально под боком.

Но это уже старый приемчик, который откровенно не заходит ни нам, ни американцам. Рейтинги Байдена после теледебатов рухнули. 67 % телезрителей заявили, что эту битву выиграл Трамп. Президенту США досталось только 33 %. Чем запомнится эта словесная дуэль и почему демократы паникуют? За дебатами и реакцией на них следили наши корреспонденты.

В Соединенных Штатах прошли первые предвыборные дебаты между двумя основными кандидатами: Трампом и Байденом. Этот формат диалоговой площадки стал новинкой для американской истории. Обычно их проводят не раньше сентября, уже после съездов, где республиканцы и демократы официально утверждают своих представителей. В этот раз первая словесная дуэль между выдвиженцами прошла за полгода до выборов, когда ни один из них не стал официальным кандидатом от своей партии.

Шарлотт Прусак, жительница Вашингтона:

Вы можете видеть, что они оба очень устоялись в своем образе жизни и не меняют его, а просто хотят выставить друг друга в плохом свете. И это, пожалуй, все, что мы от этого получили. Многие из моих друзей, недоумевают от всего. Честно говоря, было очень грустно видеть, что до этого дошло. Сломал обычный сценарий Трамп, который несколько месяцев назад вызывал соперника на политическую дуэль. Байден после продолжительной паузы согласился и предложил провести первый тур дебатов в июне, а второй – в сентябре.

Ларри Сабато, директор центра политики университета Виргинии:

Возможно, он переподготовился. Это легко сделать. И мы все так делали, готовясь к большой презентации. Но что бы это ни было, это было ужасно. И это привело к худшему выступлению на дебатах любого кандидата от крупной партии за всю историю телевизионных дебатов на пост президента. На фоне броского Трампа Байден даже выглядел хуже: осипший голос, сбивчивая и тихая речь, хоть и с большим количеством цифр. Он часто терял зрительный и смысловой контакт с ведущими и со своим визави. Президент США выглядел явно уставшим. Возможно, Байдену и правда пора отдохнуть.

Джо Байден, президент США:

Я изменил миграционную ситуацию таким образом, что теперь вы находитесь в положении, когда на законных основаниях границу пересекает на 40 % меньше людей. Это лучше, чем когда он покинул свой пост. И я собираюсь продолжать, пока мы не получим инициативу увеличить количество патрулей и офицеров пограничной службы. Дональд Трамп, 45-й президент США:

Я не знаю, что он сказал в конце этого предложения, я не думаю, что он тоже знает. Но слухи о возможной замене основного игрока в команде демократов породили не дебаты. Все началось намного раньше. Еще в начале года поговаривали, что Байден не лучший кандидат, а ему в замену прочили и губернатора Калифорнии, и даже Мишель Обаму. При этом реальных способов поменять Байдена без его согласия у партии нет, как и объективных признаков того, что действующий президент готов выйти из гонки добровольно.