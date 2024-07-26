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Демократическая партия США планирует определить кандидата в президенты до партийного съезда

26 июля 2024 07:13
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Демократическая партия США планирует выбрать своего кандидата на президентские выборы еще до партийного съезда, который состоится в середине августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демократическая партия США планирует определить кандидата в президенты до партийного съезда-1

Как узнали журналисты, ответственный комитет утвердил процедуру электронного голосования, которое может начаться уже 1 августа, если о своем намерении бороться за выдвижение не заявят другие кандидаты, кроме вице-президента Камалы Харрис.

Напомним, несколько дней назад действующий президент Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. На данный момент Харрис остается единственным кандидатом.

# Выборы в США # Джо Байден # Камала Харрис # Новости США

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