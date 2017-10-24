Во Франции на парковке компании за ночь сгорели 20 автомобилей

Новости Франции. На парковке у подразделения энергетической компании во Франции ночью сгорели более 20 авто. Ущерб нанесен и зданию – вандалы расписали стены и двери офиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фирме отметили, от действий хулиганов пострадают, в первую очередь, жители города и окрестностей, так как уничтоженные машины использовались для устранения неполадок и подключения клиентов в круглосуточном режиме. Представители компании, в связи с инцидентом, уже обратились в полицию.