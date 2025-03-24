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Делегация РФ прилетела в Саудовскую Аравию на переговоры с США

24 марта 2025 07:44
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Делегация России прилетела в Эр-Рияд для переговоров с США, они начнутся утром 24 марта. Об этом пишет РИА Новости.

Темой переговоров станет Черноморская инициатива. 

Делегация РФ прилетела в Саудовскую Аравию на переговоры с США-1

Фото: pixabay

Ранее лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп рассмотрели вопросы нормализации взаимоотношений и согласовали меры по налаживанию мира, в том числе о прекращении ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней.

# Международная политика

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