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Действующий глава Румынии Клаус Йоханнис переизбран на президентских выборах

25 ноября 2019 09:06
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Новости Румынии. Предварительные результаты: действующий глава Румынии одерживает уверенную победу на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действующий глава Румынии Клаус Йоханнис переизбран на президентских выборах-1

После подсчета более 97 % бюллетеней Клаус Йоханнис получает без малого 64 % голосов избирателей во втором туре. Его соперница, бывший премьер-министр страны, набирает чуть более 36 % голосов.

Напомним, голосование прошло в Румынии накануне. Явка составила свыше 50 %.

Действующий глава Румынии Клаус Йоханнис переизбран на президентских выборах-4

# Международная политика # Клаус Йоханнис # Фотофакт

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