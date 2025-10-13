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В хоккейной экстралиге «Лида» на домашней площадке обыграла «Металлург»

13 октября 2025 12:28
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В хоккейной экстралиге «Лида» на домашней площадке обыграла «Металлург» со счетом 3:1, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева одержали пятую победу кряду. А жлобинская команда в свою очередь прервала серию из пяти викторий. Победа позволила «рыцарям» сравняться по очкам с «Динамо-Молодечно» – обе команды имеют по 24 балла после 13 туров. И лидируют в турнирной таблице. «Динамо-Молодечно» на выезде уверенно справилось с «Авиатором» – 6:2. «Витебск» в гостях победил «Могилев» – 5:1. 

13 октября в чемпионате Беларуси по хоккею состоятся четыре матча.

# Хоккей Беларуси

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