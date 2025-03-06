Число пострадавших от ошибочного сброса авиабомб в Южной Корее растёт

До пятнадцати выросло число пострадавших от сброса бомб истребителями в Южной Корее. ЧП случилось во время учений в окрестностях города Пхочхон, информирует ТАСС со ссылкой на Yonhap.

Сообщается, что случайный сброс авиабомб произошел за пределами полигона, где проводились учебные стрельбы США и Республики Корея. Ранее приводилась информация, что на землю упали восемь бомб. Теперь уточняется, что их было четыре.

В результате ЧП в медучреждения были доставлены десять пострадавших, повреждены здания, разрушена церковь. На месте происшествия работают специалисты: им предстоит обезвредить неразорвавшиеся боеприпасы. ВВС Южной Кореи выражает сожаление из-за случившегося.