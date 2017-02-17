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Число погибших во время теракта в Пакистане увеличилось до 74 человек

17 февраля 2017 07:19
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Новости Пакистана. Число погибших во время теракта в Пакистане увеличилось до 74 человек. Среди пострадавших – более 300 мирных жителей.

Нападение было совершено минувшим вечером. Во время молитвы у мечети боевик бросил в людей гранату, после чего привел в действие пояс смертника. По данным полиции, взорвалось около восьми килограмм динамита. Бомба была начинена болтами и гайками.

Премьер-министр страны назвал эту атаку «нападением на будущее Пакистана». Из соображений безопасности на неопределенное время закрыта граница с Афганистаном. Пакистанские силовики за минувшую ночь ликвидировали 36 террористов в рейдах и боевых столкновениях в разных частях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт в Пакистане

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