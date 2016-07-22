Прямой эфир

Четверо мужчин и женщина: сообщникам террориста из Ниццы предъявили обвинения

22 июля 2016 08:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Во Франции предъявлены обвинения пятерым сообщникам террориста из Ниццы. Известно, что речь идет о четырех мужчинах и одной женщине, трое из них – тунисцы по происхождению, двое – албанцы. Они подозреваются в соучастии в убийстве, совершенном с террористическими целями.

Одному из этих людей инкриминируют незаконную торговлю или передачу оружия террористу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности дела пока не известны: до настоящего момента предполагалось, что убийца из Ниццы действовал совершенно самостоятельно.

# Теракт в Ницце

Другие новости рубрики

Все новости
Польша объявила 1-й уровень террористической опасности в преддверии Всемирных дней молодежи
22 июля 2016 06:25

Польша объявила 1-й уровень террористической опасности в преддверии Всемирных дней молодежи

Британская атомная подводная лодка столкнулась с торговым судном в Гибралтарском проливе
22 июля 2016 06:24

Британская атомная подводная лодка столкнулась с торговым судном в Гибралтарском проливе

Кто возглавит ООН?
21 июля 2016 18:03

Кто возглавит ООН?