Четверо мужчин и женщина: сообщникам террориста из Ниццы предъявили обвинения

Новости Франции. Во Франции предъявлены обвинения пятерым сообщникам террориста из Ниццы. Известно, что речь идет о четырех мужчинах и одной женщине, трое из них – тунисцы по происхождению, двое – албанцы. Они подозреваются в соучастии в убийстве, совершенном с террористическими целями.

Одному из этих людей инкриминируют незаконную торговлю или передачу оружия террористу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности дела пока не известны: до настоящего момента предполагалось, что убийца из Ниццы действовал совершенно самостоятельно.