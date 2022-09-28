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Часть Кубы осталась без электричества из-за урагана «Иэн». Разрушены жилые дома и инфраструктура

28 сентября 2022 08:25
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Новости Кубы. Куба оказалась в плену урагана «Иэн», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Часть Кубы осталась без электричества из-за урагана «Иэн». Разрушены жилые дома и инфраструктура-1

Дождь и сильный ветер обрушились на Гавану, вызвав отключение электричества в столице. Часть страны оказалась в полной темноте. Разрушены инфраструктура города и жилые дома.

Часть Кубы осталась без электричества из-за урагана «Иэн». Разрушены жилые дома и инфраструктура-4

Как заявили в кубинском союзе электроэнергетики, система находится под нагрузкой из-за урагана. Проблему уже пытаются решить. Но пока столичные улицы пустые, жители Гаваны укрылись в ожидании потенциального наводнения.

# Ураганы # Новости Кубы # Фотофакт

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