Часть Кубы осталась без электричества из-за урагана «Иэн». Разрушены жилые дома и инфраструктура

Новости Кубы. Куба оказалась в плену урагана «Иэн», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кубы. Куба оказалась в плену урагана «Иэн», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дождь и сильный ветер обрушились на Гавану, вызвав отключение электричества в столице. Часть страны оказалась в полной темноте. Разрушены инфраструктура города и жилые дома.
Как заявили в кубинском союзе электроэнергетики, система находится под нагрузкой из-за урагана. Проблему уже пытаются решить. Но пока столичные улицы пустые, жители Гаваны укрылись в ожидании потенциального наводнения.