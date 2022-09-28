Часть Кубы осталась без электричества из-за урагана «Иэн». Разрушены жилые дома и инфраструктура

Новости Кубы. Куба оказалась в плену урагана «Иэн», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дождь и сильный ветер обрушились на Гавану, вызвав отключение электричества в столице. Часть страны оказалась в полной темноте. Разрушены инфраструктура города и жилые дома.