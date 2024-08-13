Цены на газ в Европе превысили 480 долларов впервые с декабря

Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 480 долларов за 1 000 кубометров из-за беспокойства по поводу транспортировки российского газа через Украину. Об этом пишет РИА Новости.

Сентябрьский фьючерс на индекс TTF начал торговаться по цене 447,8 доллара, но к 14:32 по мск его стоимость выросла до 481,6 доллара. За прошедшую неделю цены выросли на 13,4 процента.

Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа подразделения ВСУ численностью до 1 000 человек попытались захватить территорию в Суджанском районе Курской области, но их продвижение было остановлено. Город Суджа подвергся массированному обстрелу, обстановка в нем остается напряженной.

Путь через газоизмерительную станцию «Суджа» – это единственный маршрут транзита газа из России через Украину в Европу. В минувшем году «Газпром» доставил по нему около 15 млрд кубометров газа, что составляет 4,5 % от общего объема его потребления в ЕС.