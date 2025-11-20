BZ: бегство Умерова из Украины вызывает нервозность в Киеве

Продление зарубежной командировки главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова вызвало напряженность среди киевской элиты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Berliner Zeitung.

Его длительное отсутствие усилило слухи о возможной причастности к коррупционному скандалу. Сообщается, что Умеров отправился в Катар после своего визита в Стамбул, хотя деловая поездка должна была закончиться раньше.

«Политический кризис, потрясающий Украину с начала так называемого скандала Миндича, приобрел новое, взрывоопасное измерение. <…> Рустем Умеров остается за границей. Его длительное отсутствие вызывает нервозность среди киевской элиты», – говорится в материале.

Ранее антикоррупционная прокуратура Украины заявила, что Тимур Миндич, фигурант дела, оказывал влияние на Умерова и требовал закупки некачественных бронежилетов.

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