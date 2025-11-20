В Польше для охраны стратегических объектов задействуют 10 тысяч военных

Власти Польши начинают беспрецедентную по масштабам операцию «Горизонт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили журналистам министры обороны и внутренних дел. По их словам, она направлена на обеспечение безопасности важных стратегических объектов и самих граждан.

Для этого будет задействовано 10 тысяч военнослужащих всех родов войск, полиция, железнодорожная охрана. К сотрудничеству привлекут и госучреждения. Операция охватит всю страну, особое внимание будет уделяться охране объектов критической инфраструктуры, таким как аэропорты, железные дороги и линии электропередачи.

Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Польши:

Ситуация требует такой самоотдачи. В столицах европейских стран на улицах часто можно увидеть солдат. Вы можете наблюдать эти невоенные действия армии. Польша к этому готова; у нас третья по численности армия в НАТО. Уже несколько десятков часов более 400 солдат Территориальных сил обороны совместно с Гвардией охраны железных дорог патрулируют железнодорожные линии и районы, наиболее уязвимые и нуждающиеся в защите, наиболее подверженные диверсионным атакам и саботажу.

По словам главы военного ведомства, помимо охраны и патрулирования территории объектов, одной из основных задач операции станет профилактика. Для этого хотят мобилизовать всех жителей. Власти хотят, чтобы они внимательнее, чем обычно, наблюдали за своим непосредственным окружением и сообщали соответствующим органам о подозрительных ситуациях, которые могут иметь признаки саботажа или диверсионной деятельности. Для этого уже создано даже специальное мобильное приложение.

Операция «Горизонт» стала ответом на инциденты на железной дороге. Три дня назад в Польше были повреждены рельсы на пути, ведущем в Украину.