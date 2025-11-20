В Румынии в результате аварии на дорогу вылилось почти две тонны азотной кислоты

Как минимум два человека пострадали в результате чрезвычайного происшествия в Румынии. Там дорожная авария едва не привела к экологической катастрофе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате столкновения автоцистерны с легковым автомобилем на шоссе вылилось почти две тонны азотной кислоты. На место ЧП прибыли полиция, экстренные службы и экологи. Движение по дороге было перекрыто, оцеплена прилегающая территория.

Специалисты проверяют качество воздуха и воды в ближайших водоемах. Для ликвидации последствий разлива опасного вещества задействована тяжелая строительная техника. Власти рассматривают возможность проведения эвакуации жителей ближайших населенных пунктов.