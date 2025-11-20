Politico: мирный план США по Украине ошеломил Запад и Киев

Украинские и европейские чиновники были ошеломлены после сообщений о новом плане США по урегулированию конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

По данным СМИ, спецпосланник лидера США Стивен Уиткофф начал работу над документом после встречи со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Майами.

Эта инициатива вызвала опасения, что Вашингтон может пойти на уступки Москве.

В то же время российские официальные лица заявили, что никаких новых договоренностей с США не обсуждается и информация о «соглашениях» не подтверждается.

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