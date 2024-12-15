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Почему повторение цветной революции в Грузии маловероятно? Ответил политолог

15 декабря 2024 19:35
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Хаос охватывает все большее количество стран. О нарастающем кризисе в международных отношениях говорили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, ведущая ток-шоу «САСС уполномочен заявить»:
Кто-то проводит определенные параллели с Евромайданами украинскими, говорим о цветных революциях. Естественно, вспоминаются и трагические события 2020 года для Республики Беларусь. Как бы вы охарактеризовали произошедшее? Что это, на ваш взгляд?

Почему повторение цветной революции в Грузии маловероятно? Ответил политолог-2

Арчил Сихарулидзе, политолог:
Евромайдан – это было классическое восстание определенного количества людей и свержение власти, кто-то считает законной, незаконной, не имея значения, но насильственными методами. Поэтому, если мы говорим о повторении бархатной или цветной революции в Грузии, это маловероятно. А о Евромайдане каждый раз, когда в Грузии какой-то митинг, сразу же начнут говорить, это тоже маловероятно. Для того чтобы произошла насильственная смена власти, институты не должны быть эффективными, полиция и армия должны перейти на сторону митингующих, а этого мы не видим, этого не произойдет. Чтобы произошла цветная или бархатная революция, нужны массовые восстания и протесты мирные. В Грузии этого тоже мы не видим. Поэтому, если в общем подытожить, на данный момент я не вижу причин говорить о том, что в Грузии что-то может измениться.

# Международная политика # Надежда Сасс

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