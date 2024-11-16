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Бундестаг полностью приостановил свою работу из-за распада правящей коалиции

16 ноября 2024 17:14
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Тем временем немецкое общество входит в очередную зону политической турбулентности, и это вопреки всем попыткам стабилизировать правительственный кризис в Германии. На фоне развала правящей коалиции Олафа Шольца Бундестаг полностью приостановил работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На следующей неделе заседания депутатов отменены, что, в свою очередь, вызвало гнев представителей оппозиции.

Бундестаг полностью приостановил свою работу из-за распада правящей коалиции-2

Как оказалось, политическая депрессия угрожает не только общей работе Парламента, но и бюджетным решениям. Оппоненты Шольца настаивают на необходимости продолжения заседаний, чтобы контролировать действия кабмина. Такая неутешительная риторика подкрепляется удручающей статистикой.

По оценкам брюссельских экспертов, немецкая экономика, флагман европейского производства, будет на протяжении двух лет продолжать оставаться в аутсайдерах ЕС по развитию. Напомним, неделей ранее после отставки главы минфина распалась правящая коалиция Шольца. В связи с этим в стране назначены досрочные парламентские выборы, которые пройдут в конце февраля.

# Международная политика # Олаф Шольц

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