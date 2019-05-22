Букеровскую премию получила писательница из Омана

Новости мира. Лауреатом Международной Букеровской премии и обладателем 64 тысяч долларов стала писательница из Омана – Джоха Альхартхи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Её книгу «Небесные тела», в которой рассказывается о трех поколениях оманской семьи, жюри признало лучшей.

Торжественная церемония награждения прошла накануне в лондонском концертном зале Road House. Среди претендентов на литературную награду в 2019 году были представлены писатели из Колумбии, Германии, Франции и Чили.