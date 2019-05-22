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Букеровскую премию получила писательница из Омана

22 мая 2019 09:05
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Новости мира. Лауреатом Международной Букеровской премии и обладателем 64 тысяч долларов стала писательница из Омана – Джоха Альхартхи,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Её книгу «Небесные тела», в которой рассказывается о трех поколениях оманской семьи, жюри признало лучшей.

Букеровскую премию получила писательница из Омана-1

Торжественная церемония награждения прошла накануне в лондонском концертном зале Road House. Среди претендентов на литературную награду в 2019 году были представлены писатели из Колумбии, Германии, Франции и Чили. 

Букеровскую премию получила писательница из Омана-4

Напомним, Букеровская премия – это одна из самых престижных литературных премий. Её присуждают автору книги, которая была переведена на английский язык и опубликована в Соединенном Королевстве или Ирландии.

Букеровскую премию получила писательница из Омана-7

# Литература # Джоха Альхартхи # Фотофакт

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