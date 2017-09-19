Буддийский храм весом в 2000 тонн передвинули на 30 метров в Шанхае

Новости Китая. В Шанхае на 30 метров передвинули буддийский храм весом в 2000 тонн. Решение было принято из соображений пожарной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Святыня считается одной из главных достопримечательностей. По традиции сюда приходят много туристов и верующих и жгут благовония. Чтобы избежать пожара, основную часть храма перенесли в сторону от остальных построек и подняли его на метр. Процедура заняла полмесяца. После завершения ремонта храм вновь распахнет двери для посетителей.