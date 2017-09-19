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Буддийский храм весом в 2000 тонн передвинули на 30 метров в Шанхае

19 сентября 2017 15:47
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Новости Китая. В Шанхае на 30 метров передвинули буддийский храм весом в 2000 тонн. Решение было принято из соображений пожарной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Святыня считается одной из главных достопримечательностей. По традиции сюда приходят много туристов и верующих и жгут благовония. Чтобы избежать пожара, основную часть храма перенесли в сторону от остальных построек и подняли его на метр. Процедура заняла полмесяца. После завершения ремонта храм вновь распахнет двери для посетителей.

# Фотофакт # Достопримечательности

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