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Brexit при одобрении двух палат парламента начнется 14 марта

11 марта 2017 11:16
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Новости Великобритании. Процедура Brexit может быть запущена уже на следующей неделе.

Вероятнее всего, законопроект о начале процедуры выхода Великобритании из ЕС будет одобрен обеими палатами парламента в понедельник, 13 марта.

Таким образом, уже 14 марта, когда законопроект обретет статус закона, препятствий для запуска процедуры, больше не будет. Введение в действие 50 статьи Лиссабонского договора даст автоматический старт двухлетним переговорам британского правительства с Европейской комиссией об условиях выхода страны из ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Brexit

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