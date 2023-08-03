Боррель: Россия хочет поставить третьи страны в зависимость от своего дешёвого зерна

Россия предоставляет дешевое зерно для развивающихся стран, чтобы они стали зависимыми. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что в условиях, когда мировые запасы зерна невелики, а стоимость растет, российская сторона обеспечивает снижение цен на зерновые для уязвимых стран. Боррель отметил, что ЕС пытается не подрывать санкциями продовольственную безопасность стран третьего мира. Он также подтвердил отсутствие санкций против экспорта российских продуктов питания и удобрений. По заявлению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, возвращение России к зерновому соглашению вполне возможно, но для этого необходимо соблюсти ряд условий, в том числе отменить ограничения SWIFT для «Россельхозбанка».

Зерновая операция была прервана 18 июля, когда Россия выступила против ее продления, о чем известила Турцию, Украину и ООН. По словам президента Владимира Путина, выполнение условий сделки не обеспечивается, так как западные страны не выполняют взятые на себя обязательства. Он подчеркнул, что они вывозят основную часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки – его поставка в нуждающиеся страны, в том числе африканские.