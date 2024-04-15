Боррель: разные реакции на конфликты в Украине и Газе дорого обошлись Евросоюзу

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что различные реакции Евросоюза на конфликт в Украине и между Израилем и ХАМАС привели к тяжелым последствиям для отношений между Европой и Африкой, Латинской Америкой и Азией. Об этом информирует ТАСС.

«Наше разделение [позиций по отношению к двум конфликтам] дорого обошлось нам…» – сказал он.

Он также высказал обеспокоенность по поводу возможного объединения сил, выступающих против Запада, и обратился к ЕС с просьбой предпринять активные действия, чтобы не допустить этого.