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Боррель: разные реакции на конфликты в Украине и Газе дорого обошлись Евросоюзу

15 апреля 2024 09:19
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что различные реакции Евросоюза на конфликт в Украине и между Израилем и ХАМАС привели к тяжелым последствиям для отношений между Европой и Африкой, Латинской Америкой и Азией. Об этом информирует ТАСС.

«Наше разделение [позиций по отношению к двум конфликтам] дорого обошлось нам…» – сказал он.

Он также высказал обеспокоенность по поводу возможного объединения сил, выступающих против Запада, и обратился к ЕС с просьбой предпринять активные действия, чтобы не допустить этого.

# Международная политика # Жозеп Боррель

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