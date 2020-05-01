Борис Джонсон о коронавирусе: «Жизненно важно, чтобы мы не потеряли контроль и не пережили второй пик»
Новости Европы. Европа выходит из карантина. В Австрии 1 мая завершается режим жесткой самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако до 30 июня австрийцам необходимо соблюдать дистанцию в один метр, не собираться группами более 10 человек и носить защитные маски в общественных местах. А уже 2 мая откроются крупные магазины и организации сферы услуг.
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В Германии к 6 мая разработают концепции постепенного открытия школ, детских садов, проведения спортивных состязаний. Однако массовые мероприятия останутся под запретом как минимум до 31 августа.
Тем временем, премьер-министр Великобритании заявил, что страна прошла пик эпидемии коронавируса. Борис Джонсон впервые выступил на брифинге после COVID-19.
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:
Теперь жизненно важно, чтобы мы не потеряли контроль и не пережили второй пик. Кроме того, на следующей неделе я представлю подробный план по ослаблению карантина. Он будет о том, как мы можем продолжить подавлять болезнь и в то же время перезапустить экономику.
Тем временем, в Таиланде зафиксирован самый низкий показатель инфицирования коронавирусом с середины марта. За сутки в королевстве выявлено всего шесть случаев заболевания.