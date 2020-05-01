Борис Джонсон о коронавирусе: «Жизненно важно, чтобы мы не потеряли контроль и не пережили второй пик»

Однако до 30 июня австрийцам необходимо соблюдать дистанцию в один метр, не собираться группами более 10 человек и носить защитные маски в общественных местах. А уже 2 мая откроются крупные магазины и организации сферы услуг.

Новости Европы. Европа выходит из карантина. В Австрии 1 мая завершается режим жесткой самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии к 6 мая разработают концепции постепенного открытия школ, детских садов, проведения спортивных состязаний. Однако массовые мероприятия останутся под запретом как минимум до 31 августа.

Тем временем, премьер-министр Великобритании заявил, что страна прошла пик эпидемии коронавируса. Борис Джонсон впервые выступил на брифинге после COVID-19.