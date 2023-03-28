Большой саргассовый пояс в 2023 году появился раньше обычного. Его можно увидеть из космоса

Новости США, Большой саргассовый пояс в 2023 году можно увидеть раньше обычного, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огромное скопление водорослей уже растянулось от Западной Африки до Мексиканского залива. А это более 8 000 километров. По словам ученых, заметить явление можно даже из космоса.

Саргассум – это лиственные коричневые водоросли, которые плавают в открытом океане и, в отличие от других видов, растут на поверхности воды. Также они служат местом размножения, пищей и средой обитания для рыб, морских черепах и птиц.

Майк Парсонс, морской биолог:

Саргассумы могут цепляться друг за друга, почти как липучки. Потом ветер гонит их через Атлантический океан в сторону Карибского моря.