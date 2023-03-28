Большой саргассовый пояс в 2023 году появился раньше обычного. Его можно увидеть из космоса
Новости США, Большой саргассовый пояс в 2023 году можно увидеть раньше обычного, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огромное скопление водорослей уже растянулось от Западной Африки до Мексиканского залива. А это более 8 000 километров. По словам ученых, заметить явление можно даже из космоса.
Саргассум – это лиственные коричневые водоросли, которые плавают в открытом океане и, в отличие от других видов, растут на поверхности воды. Также они служат местом размножения, пищей и средой обитания для рыб, морских черепах и птиц.
Майк Парсонс, морской биолог:
Саргассумы могут цепляться друг за друга, почти как липучки. Потом ветер гонит их через Атлантический океан в сторону Карибского моря.
Не рады появлению саргассового пояса владельцы отелей и курортов. Для них уборка водорослей с пляжей становится бесконечной. При этом не избавляться от них нельзя. Водоросли могут нарушить местные экосистемы и способствовать распространению бактерий.
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