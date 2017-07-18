Из-за ливней в Стамбуле парализован транспорт, а жителей просят не выходить из дома

Под воду ушли городские парковки, магазины и первые этажи жилых домов. С перебоями работает аэропорт, многие рейсы задерживаются. Местных жителей предупреждают о возможных сходах оползней и просят не выходить из дома без острой необходимости. Более того, синоптики прогнозируют, что в ближайшее время дожди лишь усилятся.

Больше фото затопления города здесь.