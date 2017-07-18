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В Великобритании хотят искоренить курение: сигареты продают за 15 долларов

18 июля 2017 14:55
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Новости Великобритании. Правительство Великобритании намерено полностью искоренить курение в стране. Соответствующий план опубликовал 18 июля Кабинет министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время в королевстве курят около 15,5% населения. К 2022 году эту цифру планируется снизить на 3 пункта. В качестве стимулов к отказу от никотина на полках супермаркетов выставляют упаковки жевательных резинок и конфет, помогающих справиться с зависимостью. А цены на сигареты постоянно поднимают. Сейчас за одну пачку курильщик должен заплатить порядка 15 долларов.

# Курение

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