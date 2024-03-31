ФСБ: спецслужбы России сделают всё для поиска предателей, воюющих за Киев

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что специальные службы знают об организаторах терактов против РФ и сделают все возможное, чтобы их наказать. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что все силовые структуры активно занимаются этим направлением. Также Бортников отметил, что в свете событий в Украине есть некоторые вопросы, вызывающие беспокойство.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ не забывать о лицах, которые совершили преступления против России, и карать их без сроков давности.