Прямой эфир

ФСБ: спецслужбы России сделают всё для поиска предателей, воюющих за Киев

31 марта 2024 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что специальные службы знают об организаторах терактов против РФ и сделают все возможное, чтобы их наказать. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что все силовые структуры активно занимаются этим направлением. Также Бортников отметил, что в свете событий в Украине есть некоторые вопросы, вызывающие беспокойство.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ не забывать о лицах, которые совершили преступления против России, и карать их без сроков давности.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Финляндии не исключают вариант отправки в Украину войск Запада
31 марта 2024 12:59

В Финляндии не исключают вариант отправки в Украину войск Запада

Силовики задержали трех террористов в Дагестане
31 марта 2024 11:50

Силовики задержали трех террористов в Дагестане

МО РФ: средства ПВО уничтожили три БПЛА ВСУ над Ярославской областью
31 марта 2024 11:36

МО РФ: средства ПВО уничтожили три БПЛА ВСУ над Ярославской областью