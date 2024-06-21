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Более тысячи паломников погибли во время хаджа из-за экстремальной жары

21 июня 2024 07:07
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Более тысячи паломников погибли во время хаджа в Саудовской Аравии. Еще 800 пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более тысячи паломников погибли во время хаджа из-за экстремальной жары-1

Причиной стала экстремальная жара. Температура в Мекке достигала 52 градусов. Спрятаться от палящего солнца было почти негде. Среди погибших – граждане Египта, их большинство, а также иорданцы и пятеро россиян. Напомним, хадж – ежегодный ритуал. Считается, что его обязан совершить каждый мусульманин.

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