Более тысячи паломников погибли во время хаджа из-за экстремальной жары

Более тысячи паломников погибли во время хаджа в Саудовской Аравии. Еще 800 пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стала экстремальная жара. Температура в Мекке достигала 52 градусов. Спрятаться от палящего солнца было почти негде. Среди погибших – граждане Египта, их большинство, а также иорданцы и пятеро россиян. Напомним, хадж – ежегодный ритуал. Считается, что его обязан совершить каждый мусульманин.