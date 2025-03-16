Более 80 тыс. работников промышленных предприятий Германии вышли на демонстрации

Протесты промышленников захлестнули Германию. На улицы сразу 5 немецких городов вышли более 80 тысяч недовольных работников. Эта акция стала крупнейшей за последние десятилетия. Отстаивать свои интересы таким образом их вынуждает наплевательское отношение властей к упадку отрасли, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди обеспокоены сокращением рабочих мест и снижением зарплат, высокими ценами на электроэнергию и плачевным состоянием инфраструктуры. Демонстранты требуют от властей увеличить инвестиции в промышленность, развивать новые технологии и улучшать условия труда. Тем временем ВВП некогда промышленного гиганта Европы снижается уже второй год подряд. Согласно последнему исследованию, оборот средних и крупных промышленных предприятий Германии в 2024 году сократился примерно на 4 %. При этом кризис затронул в первую очередь автомобильную, металлургическую и электротехническую промышленность. Предприятия вынуждены сокращать рабочие места и переносить производственные мощности за рубеж.