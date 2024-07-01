Более 70% американцев выступают против кандидатуры Байдена

В Соединенных Штатах тоже грядут перемены в правящей верхушке. В США стартовала предвыборная президентская гонка, и, судя по всему, нынешнему хозяину Белого дома недолго осталось занимать свой пост. Первые же дебаты Байдена и Трампа на телевидении сыграли против действующего американского президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 70 % граждан больше не хотят, чтобы Байден баллотировался на новый срок. Большинство респондентов объясняют такое решение умственными способностями и психологическим состоянием действующего президента. Они считают, что из-за болезней Байден не сможет эффективно исполнять свои обязанности. В отличие от демократа, кандидатуру Трампа поддерживает половина опрошенных. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября.