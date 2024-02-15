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Более 50 случаев массовой стрельбы в США зафиксировано с начала 2024-го

15 февраля 2024 09:01
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События в США вновь демонстрируют то, к чему приводит бесконтрольный оборот оружия. Один человек убит, еще как минимум 22 получили ранения при стрельбе в Канзас-Сити, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло во время парада, в честь победителей главного матча чемпионата по американскому футболу. Традиционно на него съезжаются тысячи болельщиков со всей страны. После того как в толпе раздались выстрелы, люди в панике стали разбегаться. Многие пытались спрятаться за припаркованными машинами.

Более 50 случаев массовой стрельбы в США зафиксировано с начала 2024-го-1

Внезапно люди начали ломиться вперед. Все побежали. Раздались крики. Мы не знали, что происходит, но в наши дни, когда люди бегут, вам тоже лучше бежать. Но мы очень боялись, что толпа нас раздавит, поэтому мы отбежали в сторону, сели и обхватили друг друга руками.

Более 50 случаев массовой стрельбы в США зафиксировано с начала 2024-го-4

Среди пострадавших – 11 детей. Раненых доставили в больницы, трое из них находятся в критическом состоянии. Примечательно, что на охрану общественного порядка были выведены сотни полицейских, которым не удалось обеспечить безопасность собравшихся.

Более 50 случаев массовой стрельбы в США зафиксировано с начала 2024-го-7

Стейси Грейвс, начальник полиции Канзас-Сити:
Я возмущена тем, что произошло сегодня. Люди, пришедшие на этот праздник, должны были рассчитывать на безопасность. У нас было более 800 сотрудников полиции, но эта трагедия произошла даже в присутствии сотрудников правоохранительных органов в форме. Им все-таки удалось схватить подозреваемых.

Более 50 случаев массовой стрельбы в США зафиксировано с начала 2024-го-10

В этот день стреляли не только в Канзас-Сити. В Атланте в результате нападения у одной из местных школ ранены четверо подростков. Выстрелы были произведены из неизвестного автомобиля в момент, когда у здания было многолюдно. Всех пострадавших доставили в больницы. Как сообщили в полиции, по подозрению в совершении этого преступления задержана женщина. Отметим, что с начала года уже зафиксировано 54 случая массовой стрельбы в США.

# Стрельба в США

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