Более 50 случаев массовой стрельбы в США зафиксировано с начала 2024-го
События в США вновь демонстрируют то, к чему приводит бесконтрольный оборот оружия. Один человек убит, еще как минимум 22 получили ранения при стрельбе в Канзас-Сити, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло во время парада, в честь победителей главного матча чемпионата по американскому футболу. Традиционно на него съезжаются тысячи болельщиков со всей страны. После того как в толпе раздались выстрелы, люди в панике стали разбегаться. Многие пытались спрятаться за припаркованными машинами.
Внезапно люди начали ломиться вперед. Все побежали. Раздались крики. Мы не знали, что происходит, но в наши дни, когда люди бегут, вам тоже лучше бежать. Но мы очень боялись, что толпа нас раздавит, поэтому мы отбежали в сторону, сели и обхватили друг друга руками.
Среди пострадавших – 11 детей. Раненых доставили в больницы, трое из них находятся в критическом состоянии. Примечательно, что на охрану общественного порядка были выведены сотни полицейских, которым не удалось обеспечить безопасность собравшихся.
Стейси Грейвс, начальник полиции Канзас-Сити:
Я возмущена тем, что произошло сегодня. Люди, пришедшие на этот праздник, должны были рассчитывать на безопасность. У нас было более 800 сотрудников полиции, но эта трагедия произошла даже в присутствии сотрудников правоохранительных органов в форме. Им все-таки удалось схватить подозреваемых.
В этот день стреляли не только в Канзас-Сити. В Атланте в результате нападения у одной из местных школ ранены четверо подростков. Выстрелы были произведены из неизвестного автомобиля в момент, когда у здания было многолюдно. Всех пострадавших доставили в больницы. Как сообщили в полиции, по подозрению в совершении этого преступления задержана женщина. Отметим, что с начала года уже зафиксировано 54 случая массовой стрельбы в США.