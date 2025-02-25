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Более 47 млн жителей Евросоюза не могут платить за отопление

25 февраля 2025 06:01
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Более 47 миллионов жителей Евросоюза не могут позволить себе платить за отопление. В связи с этим Еврокомиссия готовит план действий по доступной энергетике, который будет опубликован 26 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 47 млн жителей Евросоюза не могут платить за отопление-2

Профсоюзы призывают лидеров ЕС направить программу на оплату счетов для домохозяйств и промышленных предприятий, включая контроль цен и запрет на отключение электроэнергии. Половина столкнувшихся с энергетической бедностью – работающие люди, что подчеркивает необходимость директивы ЕС о минимальной заработной плате. Отмечается, что отказ от российского газа и поиск альтернативных источников энергии привели к высоким затратам, усугубляющим кризис.

# Международная политика # Кризис в ЕС

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