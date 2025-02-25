Более 47 млн жителей Евросоюза не могут платить за отопление

ЦСУ Латвии: стране осталось не более 20 лет из-за критических проблем с рождаемостью

Так, в декабре в Латвии родилось не более тысячи детей, а за весь 2024 год набралось всего 13 тысяч новорожденных. Эксперты подсчитали, что данное количество человек никак не заменит тех, кому сейчас около 45 лет.