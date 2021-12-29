Более 45% украинцев считают Зеленского разочарованием года

А вот что касается рейтинга всякого рода политиков и лидеров, то в Украине сложилась весьма интересная ситуация. Самый высокий процент доверия вызвал экс-спикер парламента Дмитрий Разумков – чуть более 8 %. Все остальные набрали и того меньше – от 1 до 4 с небольшим процентов. То есть у украинцев нет никакого доверия к власти. Политиков, которым они верят и за которыми могли бы пойти, можно сказать, нет.