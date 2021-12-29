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Более 45% украинцев считают Зеленского разочарованием года

29 декабря 2021 13:13
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Новости Украины. Более 45 % украинцев считают Зеленского разочарованием года. Таковы неутешительные данные обнародованного соцопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Политиком года его назвали чуть более 17 % жителей страны.  

Более 45% украинцев считают Зеленского разочарованием года-1

А вот что касается рейтинга всякого рода политиков и лидеров, то в Украине сложилась весьма интересная ситуация. Самый высокий процент доверия вызвал экс-спикер парламента Дмитрий Разумков – чуть более 8 %. Все остальные набрали и того меньше – от 1 до 4 с небольшим процентов. То есть у украинцев нет никакого доверия к власти. Политиков, которым они верят и за которыми могли бы пойти, можно сказать, нет.  

# Международная политика # Владимир Зеленский # Дмитрий Разумков # Илона Волынец # Фотофакт

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