Более 100 контейнеровозов изменили маршрут из-за опасности для судоходства в Красном море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они следуют по длинному пути вокруг Африки, чтобы избежать обстрелов.

Компании также рассматривают возможность использования железнодорожных и воздушных перевозок. Сегодня водный путь в Красном море считается слишком опасным для прохождения. Тем не менее по нему осуществляется 12 % мировой торговли. Цены на нефть, как и прогнозировалось, на фоне данной ситуации растут.