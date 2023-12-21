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Более 100 контейнеровозов изменили маршрут из-за опасности для судоходства в Красном море

21 декабря 2023 07:25
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Более 100 контейнеровозов изменили маршрут из-за опасности для судоходства в Красном море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они следуют по длинному пути вокруг Африки, чтобы избежать обстрелов.

Более 100 контейнеровозов изменили маршрут из-за опасности для судоходства в Красном море-1

Компании также рассматривают возможность использования железнодорожных и воздушных перевозок. Сегодня водный путь в Красном море считается слишком опасным для прохождения. Тем не менее по нему осуществляется 12 % мировой торговли. Цены на нефть, как и прогнозировалось, на фоне данной ситуации растут.

# Кораблекрушения

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