Бокс включат в программу Олимпиады-2028, но есть нюансы

Исполком МОК порекомендовал включить бокс в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылками на главу организации Томаса Баха.

Турнир будет проходить под эгидой Всемирной федерации бокса, которая была создана в 2023 году в качестве альтернативы IBA.

В настоящее время Всемирная федерация бокса сочетает в себе 78 национальных федераций, и их количество должно увеличиться к началу квалификационных соревнований за два года до Олимпиады.

С 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев.