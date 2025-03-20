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Бокс включат в программу Олимпиады-2028, но есть нюансы

20 марта 2025 11:17
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Исполком МОК порекомендовал включить бокс в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылками на главу организации Томаса Баха.

Бокс включат в программу Олимпиады-2028, но есть нюансы-1

Фото: pixabay

Турнир будет проходить под эгидой Всемирной федерации бокса, которая была создана в 2023 году в качестве альтернативы IBA.

В настоящее время Всемирная федерация бокса сочетает в себе 78 национальных федераций, и их количество должно увеличиться к началу квалификационных соревнований за два года до Олимпиады. 

С 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев.

# Олимпиада 2028

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